Noice Relaxation, concentration et productivité avec une ambiance sonore minimaliste.

Nouveauté de la version 0.8.0 - Add Wake-up timer

- Add experimental support for Chromecast (Play Store release only)

- Add play-pause toggle to the titlebar

- Add Brazillian Portuguese (pt-BR) translations

- Add Dutch (nl) translations

- Add Spanish (es-ES) translations

- Add Swedish (sv) translations

- Add Albanian (sq-AL) translations

- Add interface to support development

- Miscellaneous bug fixes & UI improvements

- Update to privacy policy



See detailed changelog at https://ashutoshgngwr.github.io/noice/CHANGELOG

Pour beaucoup de personnes, utiliser une ambiance légère permet de rester calme et se concentrer, parfois cela augmente aussi la productivité ou diminue le stress.



Noice est une application qui permet de créer des ambiances personnalisées à partir de plusieurs sons pré-enregistrés. Créez un environnement parfait en les combinant pour vous concentrer sur votre travail ou vous relaxer avant de dormir.



Fonctionnalités

- 24 ambiances sonores

- Google Cast (Chromecast) activé (expérimental, version Play Store uniquement)

- Créez et sauvegardez vos mixes personnalisés

- Minuterie de réveil (réveil) (expérimental)

- Minuteur pour accompagner le sommeil

- Peut accompagner d'autres pistes sonores

- Volume indépendant pour chaque son

- Écoute hors connexion

- Thèmes clair et sombre



Bibliothèque d'ambiances

- Nature (oiseaux, feu, nuit, bord de mer, palmiers, etc.)

- Météo (pluie, orage, vent, etc.)

- Urbain (café, bureau, train, avion, etc.)

- Bruits colorés (blanc, rose, rouge)



Noice est une application gratuite et open source.

https://github.com/ashutoshgngwr/noice



